Українських батьків у Польщі проконсультують з актуальних соціальних питань

Важливі для українських батьків у Польщі соціальні питання розглядатимуть 14 червня у Варшаві під час інформаційної зустрічі «Мама в Польщі».

Захід відбудеться за участі к.ю.н., юриста Алли Маєвської, йдеться на сторінці події у Facebook.

«Запрошуємо вас 14 червня о 18:00 до Українського дому (Заменхофа 1) на інформаційну зустріч «Мама в Польщі»: реєстрація дітей, соціальні виплати та пільги», - зазначається у повідомленні.

На зустрічі можна буде дізнатися про процедури реєстрації народження малюка і легалізації дитини, яка народилась у Польщі; якою соціальною допомогою можуть скористатися батьки- іноземці, що живуть в Польщі; за яких умов батьки-іноземці можуть скористатися програмою Сім’я 500+.

Учасникам зустрічі розкажуть про те, на які відпустки мають право батьки у зв’язку з народженням дитини та у зв’язку з вихованням неповнолітньої дитини; про права і обов’язки батьків у Польщі та про пільги батькам-іноземцям.

Під час зустрічі також розглядатимуть деталі оформлення Karty Małego Warszawiaka і Karty Dużej Rodziny, а також пільги, якими можна скористатись на підставі цих карт.

Організатором зустрічі виступив Український дім у Варшаві / Фундація"Наш вибір" (Ukraiński Dom W Warszawie / Fundacja Nasz Wybór). Захід відбудеться завдяки фінансовій підтримці Фонду ім. Стефана Баторія.

Вхід безкоштовний.

Фото: Всвіті, Ukraiński Dom W Warszawie / Fundacja Nasz Wybór‎