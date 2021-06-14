В Україні презентують арт-проєкт «Ласково просимо, Ілон Маск!»

У Кмитівському музеї образотворчого мистецтва на Житомирщині 18 червня презентують арт-проєкт «Ласкаво просимо, Ілон Маск!», де будуть поєднані живопис, інсталяції та аудіоскульптура.

Як передає Укрінформ, про це музей повідомляє у Фейсбуці.

«Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д. Буханчука представляє проєкт художника Олега Харча під назвою «Ласкаво просимо, Ілон Маск!». Це проєкт-запрошення, проєкт спогадів епохи космічних змагань між країнами, що боролися за світову першість. Відомий підприємець Ілон Маск, який розвиває нові технології та рухає увесь світ у майбутнє, нагадує нам, що будь-які неосяжні мрії можуть здійснитися. Ми хотіли б особисто подякувати Ілону за можливість бачити, як втілюються у життя його мрії і це надихає нас на прагнення творити», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт поєднає в собі живопис, інсталяцію та аудіоскульптуру.

За словами його автора Харча, ідея допоможе згадати підкорювачів безкрайніх просторів всесвіту, серед яких Алан Б. Шепард-молодший, Нейл Амстронг, Джон Глен-молодший, доктор Саллі Райд, доктор Гіон С. Блуфорд-молодший, Юрій Гагарін, Валентина Терешкова, Герман Тітов, Олексій Леонов, Леонід Каденюк.

У день відкриття виставки всі охочі зможуть відвідати її безкоштовно.

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Художник Олег Харч працює у техніках живопису, графіки, колажу. Окрім того, автор створює артбуки, аудіоскульптури в техніці саундарт, займається медіартом. Його роботи експонувалися у Ташкенті, Бейруті, Кьольні, Берліні, Нью-Йорку, Києві, Одесі, Черкасах, Сумах.

Фото:Britta Pedersen-Pool/Getty Images