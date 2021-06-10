Мюзикл «Гуцулка Ксеня» знову вийшов на Takflix

В онлайн-кінотеатрі Takflix знову з’явився фільм-мюзикл «Гуцулка Ксеня» Олени Дем’яненко.

Про це Укрінформу повідомили у Takflix.

«Стрічка доступна для перегляду на території України», - ідеться в повідомленні.

Як нагадали у Takflix, події фільму розгортаються в 1939 році. У карпатське селище Ворохта приїздить американець українського походження Яро, щоб одружитися зі свідомою українкою. Тільки за цієї умови він успадкує великі статки померлого батька, українця-емігранта, що довгий час прожив в Америці. У Карпатах Яро знаходить своє справжнє кохання. До введення радянських військ на територію Західної України залишається кілька тижнів…

В основі сценарію фільму - лібрето до однойменної оперети Ярослава Барнича (1986 - 1967), написаної понад 80 років тому. Автори стрічки викупили права на екранізацію його твору. У Радянському союзі творчість та саме ім’я Барнича були заборонені.

Оригінальний саундтрек до фільму написали та виконали фрік-кабаре Dakh Daughters. У фільмі також є сцена з виступом гурту Dakha Brakha. Стрічка «Гуцулка Ксеня» отримала гран-прі фестивалю Atami Film Festival у Японії та призи за «найкращу пісню» і «найкращому композиторові» Національної премії «Золота Дзиґа». Фільм знятий за підтримки Державного агентства України з питань кіно. За межами України стрічка доступна на Amazon Prime.

Трейлер фільму тут.

Як повідомляв Укрінформ, в український кінотеатральний прокат романтична музична комедія “Гуцулка Ксеня” вийшла 7 березня 2019 року. Онлайн-прокат фільму на онлайн-платформі takflix.com розпочався 27 лютого 2020 року.