У заповіднику «Трипільська культура» новий археологічний сезон стартував зі знахідок

У Державному історико-культурному заповіднику "Трипільська культура", що на Черкащині, розпочався ювілейний - 40-й археологічний сезон.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук установи.

Новий археологічний сезон у заповіднику «Трипільська культура» / Фото: Mykola Kulyk

"У 1981 році розпочалися масштабні дослідження гігантських трипільських поселень... У той час мегапоселення мідно-кам'яної доби науковий світ сприймав як справжню сенсацію. Трипільська археологічна експедиція Інституту археології АН УРСР тоді складалася з чотирьох автономних загонів. До 1994 року "дожив" лише Тальянківський (керівник к.і.н. В. Круц), який і став у свій час фундаментом для створення заповідника "Трипільська культура", - йдеться у повідомленні.

У перший день цьогорічних розкопок, 8 червня, знайдені місця двох жител.

Як зазначили в заповіднику, зараз експедицію Інституту археології НАНУ очолює к.і.н. Олексій Корвін-Піотровський, керівники розкопок сезону 2021 - к.і.н. Дмитро Черновол та к.і.н. Едуард Овчинников.

Археологічну практику тут цьогоріч пройдуть близько 80 студентів Уманського та Черкаського педагогічних вишів.

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Наголошується також, що цього року виповнюється 20 років фінансування археологічних досліджень на найбільшому трипільському гіганті "Тальянки" коштом американського благодійного фонду "Search Foundation", віце-президентом якого є меценат Бертран Кост.

Державний історико-культурний заповідник "Трипільська культура" розташований в Тальнівському, Уманському та Звенигородському районах Черкаської області. Найбільший у Східній Європі заповідник, присвячений одній археологічній культурі. У підпорядкуванні заповідника 11 трипільських поселень, серед яких найбільші за площами поселення епохи: "Тальянки" — 450 га, "Чичиркозівка" — 300 га, "Майданецьке" — 270 га, "Доброводи" — 250 га. У селі Легедзине при заповіднику діє музей Трипільської культури.