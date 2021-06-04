На індустрійній секції кінофестивалю «Молодість» оголосили переможця Boat Meeting

У межах індустрійної секції 50-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» у KOOPERATIV ARENA завершився міжнародний ринок копродукції Boat Meeting, на якому кінематографісти-початківці представили свої перші роботи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба кінофестивалю.

«Переможцем став український проєкт «Мрія Кіри» продюсера Андрія Корнієнка та режисера Дениса Колеснікова. Проєкт отримає від партнера Boat Meeting, компанії Star Media, $10 000 на послуги постпродакшену», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, «Мрія Кіри» — мюзикл про молоду бібліотекарку, яка не може реалізувати себе в цій професії. Кіра хоче переїхати до Австралії, для чого має отримати необхідний стаж, та бореться за право отримати будь-яку офіційну роботу. Паралельно до працевлаштування вона намагається виховати свою молодшу сестру, з якою зберігає «страшну» таємницю.

Повідомляється також, що Спеціальну відзнаку журі Boat Meeting отримав український проєкт «ГАЗ» режисера Євгена Сафонова та продюсера Каріни Хвостенко.

Як повідомляв Укрінформ, 50-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» відбувається з 29 травня по 6 червня за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного агентства України з питань кіно та Київської міської державної адміністрації.