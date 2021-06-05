Музика вихідного дня: Як Карлос Сантана став Світильником ока господнього

Це цікава історія. Був собі такий пан Шрі Чін Мой. Унікальний чоловік: написав та надиктував за життя понад півтори тисячі книг, 115 тисяч строф традиційної поезії, 23 тисячі пісень, дав майже 800 концертів.

Однак, чи не головною «родзинкою» було інше – розроблена ним методика лікування алко та наркотичної залежності медитацією. На це світло як порятунок у своєму непростому богемному житті злетілось тоді немало відомих музикантів - Джон Маклафлін, Ерік Клептон, Стіві Вандер. Був серед них і славнозвісний гітарист та співак Карлос Сантана.

Якийсь час Сантана під «чуйним керівництвом» гуру Шрі Чін Моя виступав під іменем Девадіп, що, за твердженням гуру, й означає Світильник ока Господнього. Як водиться, невдовзі шляхи музиканта та духовного наставника не без скандалу ( трохи авторських прав, трохи грошей і такого іншого) розійшлись. Але кілька чудових типово сантанівських балад, зокрема, Silver Dreams Golden Smiles, яку ви послухаєте з нами, залишились в історії музики під іменем Девадіп Сантана. І, погодьтесь, це вже саме собою було вартим уваги, аби ми розповіли вам цю «Музичну історію».

Вона, до речі, є другою з циклу «Знахідки з блошиних ринків». Нагадаємо, приводом до оповідок цього циклу є маловідомі або ж практично зовсім невідомі диски чи записи, знайдені на блошиних ринках всього світу. Ця конкретно історія почалась з нічим зовні не видатного диска болгарського походження «Милый мой» ( як вам переклад легендарної пісні екс-бітла Джорджа Харрісона My sweet Lord, дослівно – Мій любий боже?). Ми розповідаємо, як завдяки цьому непримітному диску рок-музика підступно проникла через «залізну завісу» до Болгарії, а потім і Радянського Союзу.

Від Харрісона сюжетна лінія потяглась до Сантани ( обоє ж бо медитували у того самого Шрі Чін Моя!), ну а далі через індуїзм приходимо до Хорхе Барейро та його проекту J.O.B. Orquestra, де ви почуєте, мабуть, найвеселішу молитву в стилі диско. Не сумніваємось, ви вельми здивуєтесь, наскільки поблажливе та веселе божество Крішна – кого ще так весело бо можна оспівати?

І це лише частина пригод з нашої історії. Зможете послухати вельми цікаве поєднання традиційної індійської раги та ритмів реггей у проекті індо-пакистанської зірки Аше (або в іншому варіанті – Айше), з яким індійський продюсер Абідур Рахман спробував здійснити експансію до Європи ( сама лише веселенька сповідь «Я прийшла до священника», чого варта, не кажучи про такі вершини, як «Люсі було розіп`ято»).

Одне слово, як завжди: слухайте нас – не переслухаєте!

Традиційно розповіли чергову історію Олександр Харченко та Володимир Радченко, а змонтував її – Роман Храбров.

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