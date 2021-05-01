«Музичні історії» від Укрінформу: як правильно рибалити на квадратного групера, або знахідки з блошиних ринків

Спитаєте, чому нас туди занесло, на блошині ринки? А хіба не ви хотіли фантастичних, неймовірних пригод музики?

Не хотіли почути таке, чого в усьому Інтернеті немає? Так ото ж. Де, як не там їх знайти.

Ось лише частина наших пригод.

З блошиного ринку у чорногорській Будві ( звідси назва альбому – «Бувля піяца», тобто, блошиний ринок) разом з югославською групою «Рибля чорба» вирушимо до Японії. Тут, на музичному ринку країни, місцевий хлопець Акіра Терао свого часу з альбомом «Рефлекшенз» легко обійшов на повороті на якихось півмільйона копій диску Майкла Джексона з його «Трилером» - одним з найуспішніших альбомів в історії сучасної музики. Слухали ви колись Акіра Терао? Тоді слухайте.

З Японії через Радянський Союз, через Добриніна-Шуфутінського ( могли ви собі таке уявити?), перекинемо вас до Європи ( чули колись групу Stammer the Hammer? ото ж...). З Європи - до Флориди ( по місточку кантрі-музики), потім через Німеччину до Болгарії та ще далі. І це лише трохи географії з наших мандрів...

Самі історії не менш фантастичні та парадоксальні, у деяких кілька «поверхів» сюжету. Лише одна для прикладу. Виявляється суперпопулярний свого часу номер «Мана-мана» одеської комік-групи «Маски» був побудований на рифі групи Stammer the Hammer, тобто Молоток-заїка ( де ще було знайти її диск, як не на блошиному ринку?). Але група з такою прикольною фактично сама не існувала, це була одна із сценічних назв гурту одного ну дуже відомого італійця. Але й той суперпопулярний італієць запозичив її в іншого, далеко не такого популярного італійця. Останній написав кількасот пісень, але, знаєте, з якої жив на старості літ? Ото ж.

Одне слово, буде вам на вихідні чи свята що послухати. Перепрошую, ми так досі нічого й не сказали, як правильно рибалити на квадратного групера? І ви досі навіть не знаєте, хто такий той групер? Краще послухаєте.

Як завжди, записали чергову «Музичну історію від Укрінформу» Олександр Харченко та Володимир Радченко, змонтував Роман Храбров.

Слухайте нас – не переслухаєте...

Як буде мало, знайдіть в архіві за посиланнями попередні історії та чекайте на нові.

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