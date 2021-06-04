Цьогорічний Photo Kyiv присвячений темі безбар’єрності — Зеленська

Перша леді Олена Зеленська закликала фотографів долучитися до Photo Kyiv 2021 та показати через світлини своє бачення безбар’єрності.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці першої леді України Олени Зеленської у Фейсбуці.

“Мене завжди вражало, як фотографам через об’єктив камери вдається передати емоції та настрій. Зупинити й зафіксувати мить, наділивши її глибоким змістом, та через один кадр показати цілу історію. Photo Kyiv став простором для реалізації сміливих ідей та демонстрації глибокого осмислення соціальних і культурних питань сьогодення”, - зазначила Зеленська.

За її словами, минулорічні теми, які порушував Photo Kyiv, “стосувалися викликів, що постають перед людиною в сучасному світі, демонстрували нерозривність її зв’язку з довкіллям, торкалися інших важливих соціальних питань”.

Зеленська зазначила, що Photo Kyiv 2021 організатори присвячують питанню безбар’єрності, тож цьогорічна тема - “Невидиме життя”.

“Це ще одне підтвердження того, якого важливого значення набуває безбар’єрність у нашому суспільстві. Оскільки це питання переходить із соціальної площини в культурну”, - наголосила перша леді.

Також вона поінформувала, що виставкова програма Photo Kyiv 2021 відбудеться в серпні на території Національного заповідника “Софія Київська”.

“Цього року я хочу підтримати Photo Kyiv 2021. Запрошую всіх охочих фотографів долучитися та розповісти через світлини про ваше бачення безбар’єрності”, - зазначила Зеленська.

Водночас на сторінці Photo Kyiv у Фейсбуці уточнюється, що відкриття виставкової програми Photo Kyiv 2021 відбудеться в Києві 12 серпня 2021 року.

Виставка проходитиме в новій локації - в парку Національного заповідника "Софія Київська", яка найбільше відображає доступність та відкритість для всіх.

Усі проєкти талановитих фотографів з різних куточків світу також будуть доступні онлайн.

Photo Kyiv — щорічний міжнародний фотографічний ярмарок, заснований в 2017 році.

Фото: Олена Зеленська, Facebook