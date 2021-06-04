Цьогорічний Photo Kyiv присвячений темі безбар’єрності — Зеленська
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці першої леді України Олени Зеленської у Фейсбуці.
“Мене завжди вражало, як фотографам через об’єктив камери вдається передати емоції та настрій. Зупинити й зафіксувати мить, наділивши її глибоким змістом, та через один кадр показати цілу історію. Photo Kyiv став простором для реалізації сміливих ідей та демонстрації глибокого осмислення соціальних і культурних питань сьогодення”, - зазначила Зеленська.
За її словами, минулорічні теми, які порушував Photo Kyiv, “стосувалися викликів, що постають перед людиною в сучасному світі, демонстрували нерозривність її зв’язку з довкіллям, торкалися інших важливих соціальних питань”.
Зеленська зазначила, що Photo Kyiv 2021 організатори присвячують питанню безбар’єрності, тож цьогорічна тема - “Невидиме життя”.
“Це ще одне підтвердження того, якого важливого значення набуває безбар’єрність у нашому суспільстві. Оскільки це питання переходить із соціальної площини в культурну”, - наголосила перша леді.
Також вона поінформувала, що виставкова програма Photo Kyiv 2021 відбудеться в серпні на території Національного заповідника “Софія Київська”.
“Цього року я хочу підтримати Photo Kyiv 2021. Запрошую всіх охочих фотографів долучитися та розповісти через світлини про ваше бачення безбар’єрності”, - зазначила Зеленська.
Водночас на сторінці Photo Kyiv у Фейсбуці уточнюється, що відкриття виставкової програми Photo Kyiv 2021 відбудеться в Києві 12 серпня 2021 року.
Виставка проходитиме в новій локації - в парку Національного заповідника "Софія Київська", яка найбільше відображає доступність та відкритість для всіх.
Усі проєкти талановитих фотографів з різних куточків світу також будуть доступні онлайн.
Photo Kyiv — щорічний міжнародний фотографічний ярмарок, заснований в 2017 році.
Фото: Олена Зеленська, Facebook