Олена Зеленська перевірила «Бориспіль» на безбар’єрність

Перша леді України Олена Зеленська спільно з представниками Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), міністром інфраструктури Олександром Кубраковим та родинами з дітьми провели аудит міжнародного аеропорту «Бориспіль» на безбар’єрність.

Метою цього візиту, який відбувся напередодні Дня захисту дітей, була оцінка доступності інфраструктури та послуг аеропорту для різних категорій громадян, зокрема для родин з маленькими дітьми та людей, які мають фізичні чи ментальні порушення, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – це головні повітряні ворота країни. І саме вони мають стати прикладом безбар’єрності. Я хочу, щоб на державному рівні був розроблений єдиний стандарт безбар’єрного підходу для аеропортів, залізничних та автобусних вокзалів», – сказала Зеленська.

Зазначається, що учасники аудиту летовища оглянули кімнати для батьків з дітьми, зону очікування для дітей, які подорожують без супроводу батьків, місце проходження прикордонного контролю, вбиральні та дитячий майданчик.

За даними ОП, в інспекції взяли участь родини, які виховують дітей з різними порушеннями розвитку, їхні рекомендації допомогли отримати всебічну оцінку облаштування безбар'єрного, дружнього до дітей і людей з інвалідністю простору в аеропорту.

Крім того, в Офісі глави держави зауважили, що завдяки міжнародній експертизі ЮНІСЕФ отримано фахові консультації та доступ до найкращих практик, які будуть використані в розбудові безбар’єрної інфраструктури в Україні.

«Створення безбар’єрного середовища допомагає реалізувати право кожної дитини на рівні можливості, закладене в Конвенції ООН про права дитини. Ми сподіваємося, що безбар’єрні аеропорти стануть прикладом створення доступних для кожного громадських просторів в Україні, зокрема інфраструктурних об’єктів – метрополітену, залізничних та автобусних вокзалів, пунктів перетину», – сказала голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.

Після завершення аудиту відбулася зустріч у форматі діалогу, під час якої учасники дали свої коментарі щодо покращення інфраструктури з урахуванням необхідних послуг та сервісів для дітей з різними формами інвалідності.

Також були визначені перешкоди на шляху в аеропорту від моменту, коли пасажири потрапляють у нього, до зони очікування посадки на літак. Зокрема, як відзначили в ОП, було рекомендації: покращити інформування щодо наявних можливостей для батьків з дітьми як на сайті аеропорту, так і на його території; додати структуровану навігацію маршрутів аеропортом; надати право пріоритетного проходження митного та паспортного контролю батькам з дітьми; облаштувати інфраструктуру з урахуванням потреб людей з різними формами фізичної чи ментальної інвалідності; облаштувати кімнату для грудного годування.

Планується, що на основі отриманих коментарів від учасників разом з командою ЮНІСЕФ будуть розроблені відповідні рекомендації, що мають впроваджуватися в аеропортах країни з допомогою Міністерства інфраструктури.

«Якісна інфраструктура неможлива без забезпечення базових потреб усіх користувачів. Аеропорт «Бориспіль» як головний аеропорт країни став пілотним проєктом, у якому ми хочемо створити безбар’єрне, комфортне для всіх середовище. Надалі ми прагнемо поширити ці принципи на інші об’єкти інфраструктури», – сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як повідомляв Укрінформ, 14 квітня уряд схвалив Національну стратегію безбар’єрного простору та створив Раду для контролю та моніторингу виконання цієї стратегії.

Україна отримала офіційний статус учасниці Міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей «Партнерство Біарріц» у вересні 2020 року. Приєднання нашої країни до Партнерства ініціювала перша леді України в грудні 2019 року.

Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору, ініційована Оленою Зеленською, спрямована на створення умов для рівного доступу до публічних просторів для громадян з тимчасово чи постійно обмеженою мобільністю, людей з інвалідністю, батьків із візками, людей на візках тощо.

Фото: ОП