Міжнародна Букерівська премія оголосила цьогорічного переможця

Переможцем міжнародної Букерівської премії 2021 року став французький письменник Девід Діоп з книгою «Вночі вся кров чорна» («At Night All Blood is Black»).

Ім'я переможця оголосила голова журі премії Люсі Г'юз-Галлетт 2 червня, передає Укрінформ з посиланням на офіційний сайт The Booker Prizes.

Як зазначається, приз у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів буде розділений між автором та перекладачем Анною Мошовакіс.

Давід Діоп - перший французький автор, який отримає міжнародну Букерівську премію. Він мешкає у Франції, де викладає літературу XVIII століття в Університеті По.

"Вночі вся кров чорна" - другий роман Діопа. Він розповідає про маловідому історію сенегальців, які воювали за Францію на Західному фронті під час Першої світової війни. Зараз твір перекладається 13-ма мовами та вже став лауреатом премії Strega European Prize в Італії.

Нагадаємо: міжнародна Букерівська премія заснована 2005-го та до 2015 року вручалася раз на два роки. Премія присуджувалася як англомовному письменнику, так і автору, чиї твори перекладені англійською. З 2016 року премію почали вручати щорічно виключно за перекладені англійською мовою художні літературні твори.

Лауреатом міжнародного «Букера» 2020 року став шотландсько-американський письменник Дуґлас Стюарт. У 2019-му лауреатками Премії стали канадка Маргарет Етвуд та британка Бернардін Еварісто.