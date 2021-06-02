В Україні пройде онлайн-фестиваль європейського кіно
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики в Фейсбуці.
"Другий рік поспіль глядачі зможуть відчути себе частиною культури 8 країн Європи і подивитися фільми французькою, німецькою, угорською, румунською, латиською, фінською та навіть рідкісною галісійською мовою з українськими та англійськими субтитрами", - йдеться у дописі.
Зазначається, що під час фестивалю глядачі зможуть ознайомитися з картинами європейських режисерів, чиї роботи стали учасниками всесвітньо відомих кінофестивалів у Каннах, Торонто, Ґетеборзі, американського фестивалю незалежного кіно Sundance і багатьох інших.
Крім основної програми, буде доступна добірка з восьми короткометражних фільмів про зміну клімату та проблеми навколишнього середовища.
Ініціатором проведення фестивалю виступає Представництво Європейського Союзу в Україні спільно з європейськими культурними інституціями. Лейтмотив цього року: «Відчуй кіно. Поринь в Європу!».
Участь у кінофестивалі безкоштовна, необхідно лише зареєструватися. Зареєстрований учасник може подивитися будь-яку кількість фільмів фестивалю.