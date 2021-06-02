Добірка короткометражок - номінантів на «Оскар» вийде у прокат

На великі екрани 17 червня виходить добірка «Оскар Шортс – 2021» – колекція найкращих короткометражних фільмів року за версією Американської кіноакадемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє компанія «Артхаус Трафік».

«Володарем Премії цього року стала американська стрічка «Два далекі незнайомці». Вона розповідає про темношкірого хлопця, який потрапляє в петлю часу. Він змушений знову й знову переживати смертельну сутичку з поліцейським, яка невідворотно чекає його на шляху додому. Події фільму перегукуються з історією вбивства Джорджа Флойда в травні 2020-го, яке стало каталізатором антирасистського протестного руху Black Lives Matter», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, США представляють ще дві стрічки. Головний герой «Кімнати для листів» – співробітник в’язниці, якого переводять на роботу в поштову кімнату, після чого він глибоко втягується в особисте життя одного ув'язненого. У головній ролі – Оскар Айзек, відомий глядачам за трилогією сиквелів «Зоряних воєн», а також стрічкою «Всередині Льюїна Девіса». Драма «Відчувати наскрізь» зіштовхує нужденного підлітка з глухосліпим, який намагається потрапити додому. Неочікувана зустріч перетворюється на пригоду. «Відчувати наскрізь» – перший фільм, у якому головну роль виконує глухосліпий актор.

«Подарунок» – призер BAFTA, Манхеттенського фестивалю короткометражних фільмів та багатьох інших фестивалей і кінопремій. Це драма спільного виробництва Великої Британії та Палестини. Особливо актуальна на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, вона розповідає про життя серед воєнних кордонів. Шопінг-тур на Західний берег річки Йордан обертається на небезпечну подорож, коли подарунок на річницю весілля стає об’єктом підозри.

Ізраїльська драма «Біле око» торкається проблеми незахищеності біженців. Вона розповідає про чоловіка, який випадково знаходить на вулиці свій вкрадений велосипед. Однак новим власником виявився еритрейський біженець, який має інше бачення ситуації. Хто з цих двох – справжня жертва?