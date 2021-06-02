Короткометражка «Тигр блукає поруч» - у конкурсі кінофестивалю в Токіо

Короткометражний анімаційний фільм «Тигр блукає поруч» української режисерки Анастасії Фалілеєвої увійшов до офіційної конкурсної програми міжнародного фестивалю Short Shorts Film Festival & Asia у Токіо (Японія).

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

«Картина присвячена темі підліткової депресії. Крізь призму тривожних фантазій вона розповідає історію старшокласниці Кацумі, яка переживає депресивний розлад і зневірилася у підтримці та любові навіть найближчих», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, стрічка створена studio KAPI за підтримки Держкіно. Особливість мультфільму полягає в тому, що декорації до нього створені з різного мотлоху – картонних коробок, паличок від морозива, паперу.

«Це дуже круто, що наш фільм поїде до Японії. До того ж це мій перший фестиваль з оскарівською акредитацією. Я люблю цю країну, мій фільм відтворює її стилістику. І сам факт відбору я вважаю свого роду визнанням автентичності стрічки», - коментує Анастасія Фалілеєва.

Своєю чергою генеральний продюсер studio KAPI Михаль Маргуліс зазначає, що для студії ця новина стала великою і радісною несподіванкою.

«Той світ, який змалювала Анастасія Фалілеєва, відгукнувся у тій країні, яка була зображена. Хіба не чарівно? Для нас це підтвердження, що режисерка знайшла точну форму для висловлення своїх думок, почуттів і ведення оповідання в цілому», - говорить він.

Short Shorts Film Festival & Asia розпочав свою історію 1999 року і є одним з найбільших фестивалів короткометражних фільмів в Азії. Проводиться у Токіо, проте цьогоріч через карантинні обмеження частина заходів відбудеться в онлайн-форматі 11 червня. Фестиваль визначає переможців у низці категорій, зокрема «Довкілля», «Туризм», «CG анімація», «Документальні стрічки». Фільм - володар Гран-прі фестивалю може бути номінований на премію «Оскар» у категорії «Короткий метр» наступного року.

Кінопроєкт стрічки «Тигр блукає поруч» став одним з переможців Чотирнадцятого конкурсного відбору Держкіно.