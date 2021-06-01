В Україні вперше презентували колекцію ескізів художника Василя Кандинського

У київському мистецькому центрі "Шоколадний будинок" відбулося урочисте відкриття виставки "Василь Кандинський. Фігуративна свобода".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, роботи художника Кандинського вперше презентували в Україні.

"У цій колекції всього 15 робіт зі скетчбуку, який складається з 43 ескізів. Василь Кандинський написав їх у 1922 році, коли тільки переїхав у Німеччину. Це замальовки до його відомої картини "На білому ІІ", – розповів в коментарі Укрінформу американський колекціонер Едвард Ходорковський, який збирав колекцію ескізів і привіз її в Україну.

Відкриття виставки у Києві "Василь Кандинський. Фігуративна свобода" / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Він зазначив, що купив роботи Кандинського близько десяти років тому, але не презентував їх, тому що не було достатньо доказів для підтвердження їхньої оригінальності.

"Я витратив десять років для того, аби зібрати всі докази від відомих учених, мистецтвознавців. Зараз оригінальність ескізів повністю підтверджена експертами з різних країн світу", – сказав Ходорковський.

Колекціонер підкреслив, що Київ став першим містом, в якому відбулася повноцінна презентація колекції.

"Я презентував ескізи в Америці, зокрема, в університетах, але у Києві вперше відбулася презентація у великому музеї. Я не хотів робити цього раніше, адже дослідження ще не було завершено. Зараз, коли все завершено, відбулася презентація. Так вийшло, що Київ став першим", – зауважив колекціонер.

Підсумовуючи розповідь про історію колекції, Ходорковський сказав: "Роботи Кандинського – це не просто картини. Це втілення життя".

Ознайомитися з експозицією можна в київському мистецькому центрі "Шоколадний будинок" протягом 1-12 червня.

Василь Кандинський (16.12.1866 – 13.12.1944) – художник, теоретик мистецтва, основоположник абстракціонізму. Він жив і творив в Україні, Німеччині, Франції та Росії. Полотна Кандинського зберігаються в найбільших музеях Європи та в приватних колекціях по всьому світу.