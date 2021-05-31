У Театрі на Подолі поставлять «Механічний апельсин» - на український лад

Київський академічний драматичний театр на Подолі поставить виставу-психологічний трилер «Механічний апельсин» за однойменним романом Ентоні Берджеса.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, прем’єра відбудеться 4 червня.

«Вистава «Механічний апельсин» грузинського театрального та кінорежисера Автанділа Варсімашвілі - довгоочікувана прем’єра для Театру на Подолі, оскільки через карантин вона довго відкладалась. Попри те, що ми повертаємось у 90-ті роки, ми говоримо про сьогодення. Якщо говорити про месидж, то це історія про бандитів 90-их років, які правдами й неправдами, порушуючи закон, намагалися гарно жити», - розповів асистент режисера Володимир Кудлінський.

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Події роману перенесені в реалії сучасної України – дія відбувається у Києві. За сюжетом головний герой потрапляє в клініку, де з нього роблять людину, яка не має вибору, абсолютно керовану, якою маніпулюють і управляють. Один з героїв стає високопосадовцем, інший – кілером, ще один – поліцейським.

"Там є багато паралелей, але головний месидж: ті, хто керували у 90-их, самі стають керованими", - зазначив Кудлінський.