Миколаївський театр драми та музкомедії отримав статус національного

Президент Володимир Зеленський надав статус національного Миколаївському академічному українському театру драми та музичної комедії.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, передає Укрінформ.

"Надати Миколаївському академічному українському театру драми та музичної комедії статус національного та надалі іменувати його - Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії", - ідеться в документі.

Зазначається, що театру надано такий статус з метою підтримки і розвитку українського театрального мистецтва, враховуючи його вагомий внесок у справу національного культурного відродження.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 17 березня погодив указ Президента про надання Миколаївському академічному українському театру драми та музичної комедії статусу національного.

Фото: Yara shark, wikipedia.org