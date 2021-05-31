Зеленський призначив стипендії 80 молодим майстрам народного мистецтва

Зеленський призначив стипендії 80 молодим майстрам народного мистецтва

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив стипендії для 80 молодих майстрів народного мистецтва.

Відповідний указ №219/2021 від 31 травня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Призначити на 2021 рік стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва", - йдеться в документі.

Загалом стипендії призначено 80 майстрам.

Згідно з положенням про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва призначається 80 таких стипендій на рік.

Виплата стипендій провадиться щомісяця протягом року. Розмір стипендії становить для учнів професійно-технічних навчальних закладів - 600 грн на місяць; студентів коледжів, технікумів (училищ) - 800 грн на місяць; студентів університетів, академій, інститутів - 1000 грн на місяць.

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Для осіб віком до 35 років, які не є учнями професійно-технічних НЗ або студентами ВНЗ, стипендії призначаються у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський призначив стипендії дітям двох журналістів, які загинули під час виконання професійних обов'язків.

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