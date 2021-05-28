Дітям загиблих журналістів Веремія і Лабуткіна призначили президентські стипендії

Президент Володимир Зеленський призначив стипендії дітям двох журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов'язків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті глави держави.

"Президент Володимир Зеленський підписав указ № 216/2021 "Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов'язків", - йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, президентську стипендію призначено Максиму Веремію (2009 року народження) – синові журналіста В'ячеслава Веремія, який загинув під час Революції гідності в лютому 2014-го.

Читайте також: Єрмак обговорив візит Вселенського патріарха в Україну з його представником

Також стипендію отримала Кіра Лабуткіна (2010 року народження) – донька журналіста Дмитра Лабуткіна, який загинув під час проведення антитерористичної операції в лютому 2015 року внаслідок ворожого обстрілу біля Дебальцевого Донецької області.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня Зеленський призначив стипендії Президента для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів.