Єрмак обговорив візит Вселенського патріарха в Україну з його представником

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак запевняє, що держава зробить усе, щоб візит Вселенського патріарха Варфоломія в Україну відбувся на найвищому рівні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

Єрмак провів зустріч з єпископом Константинопольської православної церкви, митрополитом Халкедонським Еммануїлом.

Керівник ОП наголосив, що сьогодні в Україні всі конфесії почуваються вільно та незалежно.

«Володимир Зеленський є Президентом, який не використовує церкву у політичних цілях», – заявив він.

Єрмак зауважив, що в Україні восьмий рік триває війна на Донбасі, і практично щодня керівництво держави отримує дані про поранених і вбитих, тому головним пріоритетом Президента та його команди залишається припинення війни та повернення тимчасово окупованих територій і людей.

Єрмак переказав подяку Вселенському патріарху Варфоломію та Вселенському патріархату за підтримку України, особливо в ці непрості часи. Він наголосив, що вся країна з нетерпінням чекає на візит Вселенського патріарха Варфоломія та його участь у святкуванні 30-річчя Незалежності України, і переказав йому вітання від Зеленського.

Єрмак запевнив, що держава зробить усе, щоб візит Вселенського патріарха в Україну відбувся на найвищому рівні.

Зі свого боку митрополит Еммануїл висловив упевненість, що очікуваний візит Вселенського патріарха Варфоломія в Україну в серпні буде підготовлений та пройде якнайкраще.

Він відзначив відкритість та підтримку з боку Президента України, що підтвердив візит глави держави з першою леді до Матері-церкви та зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у жовтні 2020 року.

Митрополит Еммануїл наголосив, що Константинопольська православна церква молиться за закінчення війни на Донбасі та мир в Україні, а також за завершення пандемії COVID-19 в Україні та в усьому світі.

Як повідомляв Укрінформ, Вселенський патріарх Варфоломій у листопаді 2020 року підтвердив намір відвідати Україну наступного року. Очікується, що візит відбудеться у серпні 2021 року та буде приуроченим до Дня незалежності України.