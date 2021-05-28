Спеціальні нагороди кінофестивалю «Молодість» вручать Даніелю Ольбрихському і Юрію Гармашу

Почесну нагороду за внесок у світове кіномистецтво 50-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» отримає відомий польський актор Данієль Ольбрихський.

Про це заявив на пресконференції художній керівник кінофестивалю Андрій Халпахчі, передає кореспондент Укрінформу.

«Це традиція нашого фестивалю – вручати нашого «Скіфського оленя» за внесок у світовий кінематограф. Ці нагороди отримувало дуже багато відомих режисерів і акторів. І я мріяв багато років запросити Даніеля Ольбрихського, який був для нас найбільшою світовою зіркою. Сам Даніель колись на пресконференції в Києві, на іншому фестивалі, сказав, що був у нас такий популярний, тому що ми не знали Роберта де Ніро. Але він актор, не гірший за Роберта де Ніро. Він знімався дуже багато в Анджея Вайди, Кшиштофа Зануссі, Єжи Гоффмана й у західних режисерів Клода Лелуша та Фолькера Шльондорфа. І ми раді, що він приїде до нас на церемонію закриття, саме представити фільм «Егрегор» і отримати нашу почесну нагороду», - сказав Халпахчі.

Він зазначив, що нагородою за внесок у розвиток українського кінематографа кінофестиваль «Молодість» відзначать Юрія Гармаша —оператора, відомого своєю роботою у картинах «Вавилон XX» Івана Миколайчука, «Пам’ятай» Володимира Савельєва та фільмах Михайла Іллєнка.

«Повертаючись до 80-річчя Івана Миколайчука, хочу нагадати, - і ми цим пишаємося, - що перша нагорода в його житті була на фестивалі «Молодість» за фільм «Вавилон ХХ». Оцифровану копія фільму ми покажемо на церемонії відкриття. Не так багато людей залишилися сьогодні з нами, які працювали на цьому фільмі. Серед них наш славетний кінооператор Юрій Гармаш, якому ми хочемо вручити на церемонії відкриття нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа», - підкреслив Халпахчі.

Як повідомляв Укрінформ, фільм режисера Івана Миколайчука «Вавилон XX» відкриє 50-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Фільмом-закриттям кінофестивалю стане містичний трилер «Егрегор» режисера Станіслава Капралова.

50-ий ювілейний Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» відбудеться з 29 травня по 6 червня у гібридному форматі за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики, Державного агентства з питань кіно та Київської міської державної адміністрації.