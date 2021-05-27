Бред Пітт добився спільної опіки над своїми дітьми
Укрінформ
Голлівудський актор Бред Пітт отримав спільну опіку над своїми неповнолітніми дітьми від колишньої дружини Анджеліни Джолі.
Рішення ухвалив приватний суддя Джон Оудеркерк, передає Укрінформ з посиланням на BBC.
Джолі подала на розлучення з Піттом у 2016 році, і відтоді між ними тривала суперечка щодо опіки над дітьми.
Під час судового процесу Джолі не заперечувала проти спільної опіки, але заявляла про існування "інших питань, що викликають занепокоєння".
Згідно з рішенням судді, відтепер актор зможе проводити значно більше часу зі своїми неповнолітніми дітьми.
У Пітта і Джолі шестеро дітей: рідні 14-річна Шило та 12-річні близнюки Вів’єн і Нокс, а також троє всиновлених - 17-річний Пакс, 16-річна Захара та Меддокс, якому 19.
Фото: miridei.com