Український книжковий ринок має запрацювати як повноцінний бізнес

Книжковий ринок України має запрацювати як повноцінний бізнес, і для цього необхідна підтримка з боку держави

Таке переконання висловив журналіст, письменник, телеведучий, голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров під час форуму «Українська книжкова революція», передає кореспондент Укрінформу

«Ми є учасниками такого процесу, як війна за ідентичність, абсолютно типова. Я не аж так багато часу провів біля території бойових дій і кілька разів чув від місцевих активістів і просто небайдужих людей, що якби Україна була активніша у своїй активній культурній, мовній політиці на цих територіях, зокрема на Донбасі, ніякої війни би не було. Це Україна як держава і значною мірою як суспільство просто прогавила. І тепер питання, що робити, аби не прогавити ситуацію з українською книжкою», - сказав Макаров.

За його словами, нині в цьому питанні робиться «вочевидь недостатньо і точково».

У цьому контексті він також наголосив на «абсолютно безрозмірній експансії ринку держави-агресора.., яка діє неринковими методами», до чого додався ще й фактор локдауну. «І український книжковий ринок посипався», - констатує Макаров.

Він додав, що книжковий ринок потребує преференцій, протекціонізму на певний період «для вирівнювання ринкової асиметрії».

«Це доведення до рівня економіки, тому що ми розуміємо, що у сусіда, крім «Іскандерів», шалена кількість дурних грошей плюс «м’яка сила», керована з Кремля… Це важливо для того, щоб запустити книжковий ринок, який далі буде працювати сам собою», - переконаний він.

Водночас Макаров висловив думку, зараз треба не проводити експертизи російських книжок щодо можливості допуску на український ринок, а просто закрити їм доступ.

«Це ситуація абсолютно принизлива.., як будь-яка цензура. Просто потрібна залізна завіса, без жодних додаткових розмов на цю тему», - заявив він.