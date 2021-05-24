У Венедіктової просять суд скасувати будівництво ЖК на території «Укркінохроніки»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
«Офіс Генерального прокурора звернувся до суду з позовом в інтересах держави в особі Міністерства культури та інформаційної політики України, Київського національного університету театру кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, ДП «Українська студія хронікально-документальних фільмів» та Київської міської державної адміністрації до приватного акціонерного товариства «Зодча діадема» про визнання недійсним договору між ДП «Укркінохроніка» та ПрАТ «Зодча діадема» про інвестування реконструкції Української студії хронікально-документальних фільмів з надбудовою головного корпусу для офісних приміщень та будівництва житлового комплексу за адресою вулиця Євгена Коновальця (Щорса), 18», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що МКІП продовжує тримати на контролі питання виділення земельної ділянки університету ім. Карпенка-Карого та «Укркінохроніці», які згідно з розпорядженням Кабміну належать до сфери управління міністерства. Завдання міністерства – врахувати інтереси між усіма суб’єктами, що знаходяться за вказаною адресою.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики у лютому цього року домоглося зняття з порядку денного Київської міської ради питання про відведення «Укркінохроніці» у постійне користування земельної ділянки у м. Києві по вул. Коновальця, 18.