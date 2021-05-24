У Венедіктової просять суд скасувати будівництво ЖК на території «Укркінохроніки»

Офіс Генерального прокурора просить суд визнати недійсним договір про будівництво житлового комплексу на території державного підприємства «Укркінохроніка».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Офіс Генерального прокурора звернувся до суду з позовом в інтересах держави в особі Міністерства культури та інформаційної політики України, Київського національного університету театру кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, ДП «Українська студія хронікально-документальних фільмів» та Київської міської державної адміністрації до приватного акціонерного товариства «Зодча діадема» про визнання недійсним договору між ДП «Укркінохроніка» та ПрАТ «Зодча діадема» про інвестування реконструкції Української студії хронікально-документальних фільмів з надбудовою головного корпусу для офісних приміщень та будівництва житлового комплексу за адресою вулиця Євгена Коновальця (Щорса), 18», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що МКІП продовжує тримати на контролі питання виділення земельної ділянки університету ім. Карпенка-Карого та «Укркінохроніці», які згідно з розпорядженням Кабміну належать до сфери управління міністерства. Завдання міністерства – врахувати інтереси між усіма суб’єктами, що знаходяться за вказаною адресою.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики у лютому цього року домоглося зняття з порядку денного Київської міської ради питання про відведення «Укркінохроніці» у постійне користування земельної ділянки у м. Києві по вул. Коновальця, 18.