Сьогодні в Україні - День слов'янської писемності та культури

Сьогодні, 24 травня, в Україні відзначають День слов'янської писемності і культури та вшановують пам’ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, творців слов'янської абетки.

Як передає Укрінформ, про це ідеться в повідомленні Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя у Фейсбуці.

«Як зазначають сучасні дослідники, українська мова в колі слов’янських мов посідає особливе місце, адже наявність у ній значної кількості фонетичних і морфологічних відмінностей свідчить про самостійний шлях її розвитку як окремої мови впродовж надзвичайно тривалого часу», - зазначив Кремінь.

За його словами, українською сьогодні розмовляють понад 44 мільйони осіб. «За кількістю носіїв вона посідає 15-20-е місце у світі. Українська мова - надзвичайно багата, її словниковий запас нараховує близько 500 тисяч лексем, та є однією із наймелодійніших мов світу», - додав Кремінь.

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«Пам'ятаймо нашу історію, примножуймо культурну спадщину свого народу, плекаймо і розвиваймо рідну - українську - мову! Зі святом!», - заявив мовний омбудсмен.

Як повідомляв Укрінформ, 24 травня в Україні відзначають День слов’янської писемності і культури.

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Свято встановлене згідно з Указом Президента від 17 вересня 2004 року, в день вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія - просвітники, що відіграли визначну роль у розвитку й становленні слов’янського письменства і культури, покровителів Європи.