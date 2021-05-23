Україна на Євробаченні здобула максимальний бал серед глядачів п'яти країн

На вчорашньому фіналі пісенного конкурсу Євробачення, серед телеглядачів п'яти країн Європи найвищий бал отримали представники України - гурт Go_A з піснею “Шум”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт конкурсу.

За український колектив Go_A з піснею “Шум” — віддали голоси глядачі усіх країн-учасниць цьогорічного музичного форуму.

Україна отримала:

1 бал від: Данії та Мальти

2 бали від: Швейцарії

4 бали від: Німеччини, Великої Британії, Албанії, Швеції, Північної Македонії

5 балів від: Норвегії, Нідерландів, Сан-Марино, Греції та Естонії

6 балів від: Іспанії, Грузії, Латвії, Кіпру та Болгарії

7 балів від: Словенії, Австрії, РФ та Румунії

8 балів від: Ірландії, Азербайджану, Сербії, Хорватії та Ісландії

10 балів від: Австралії, Португалії, Фінляндії, Молдови, Чехії та Бельгії

максимальні 12 балів від: Ізраїлю, Франції, Італії, Польщі та Литви

Українські телеглядачі віддали більшість голосів переможцям конкурсу - Італії та представникам Литви.

Як повідомляв Укрінформ, переможцем Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею "Zitti e buoni". При цьому Україна увійшла до п’ятірки лідерів конкурсу.

Фото: Getty Images