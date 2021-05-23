Україна на Євробаченні здобула максимальний бал серед глядачів п'яти країн

Україна на Євробаченні здобула максимальний бал серед глядачів п'яти країн

Укрінформ
На вчорашньому фіналі пісенного конкурсу Євробачення, серед телеглядачів п'яти країн Європи найвищий бал отримали представники України - гурт Go_A з піснею “Шум”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт конкурсу.

За український колектив Go_A з піснею “Шум” — віддали голоси глядачі усіх країн-учасниць цьогорічного музичного форуму.

Україна отримала:

1 бал від: Данії та Мальти

2 бали від: Швейцарії

4 бали від: Німеччини, Великої Британії, Албанії, Швеції, Північної Македонії

5 балів від: Норвегії, Нідерландів, Сан-Марино, Греції та Естонії

6 балів від: Іспанії, Грузії, Латвії, Кіпру та Болгарії

7 балів від: Словенії, Австрії, РФ та Румунії

8 балів від: Ірландії, Азербайджану, Сербії, Хорватії та Ісландії

10 балів від: Австралії, Португалії, Фінляндії, Молдови, Чехії та Бельгії

максимальні 12 балів від: Ізраїлю, Франції, Італії, Польщі та Литви

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Українські телеглядачі віддали більшість голосів переможцям конкурсу - Італії та представникам Литви.

Як повідомляв Укрінформ, переможцем Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею "Zitti e buoni". При цьому Україна увійшла до п’ятірки лідерів конкурсу.

Фото: Getty Images

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