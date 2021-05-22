У Нідерландах на головній сцені Євробачення-2021 виступив український гурт Go_A

Гурт Go_A, який представляє Україну виконав пісню "Шум" на головній сцені Євробачення.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, Go_A виступали у другій частині фіналу конкурсу під номером 19.

Реакція пресцентру на виступ українського гурту супроводжувалася бурхливими оплесками та танцями.

Зокрема, журналісти з Франції зазначили, що пісня “Шум” змушує рухатися та підспівувати. Колеги одразу перепросили за не правильну вимову слів пісні.

Як повідомляв Укрінформ, у нідерландському місті Роттердам у комплексі Ahoy стартував Гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021".

Всього у фіналі можна побачити виступи 26 країн.

Одночасно у залі можуть перебувати 3 500 осіб, які мають негативний тест на коронавірус.

У другому півфіналі 20 травня взяли участь представники 17 країн. За підсумками голосування у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.

Окрім того, до фіналу шоу автоматично проходять п'ять країн - засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія, а також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.

18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A. Тоді, окрім України, до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.