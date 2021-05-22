Сьогодні відбудеться фінал Євробачення-2021

Гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021" відбудеться в суботу, 22 травня, у нідерландському місті Роттердам.

Україну на ньому представить гурт Go_A, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Всього у гранд-фіналі можна буде побачити виступи 26 країн.

Представники України, гурт Go_A з піснею "Шум", виступатимуть у другій частині фіналу конкурсу під номером 19.

Як повідомлялося, у другому півфіналі 20 травня взяли участь представники 17 країн. За підсумками голосування у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.

Окрім того, до фіналу шоу автоматично проходять п'ять країн - засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. А також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.

18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A. Тоді, окрім України, до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.