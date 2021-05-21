У Нідерландах пройшла перша генеральна репетиція гранд-фіналу Євробачення-2021

У нідерландському місті Роттердам, де цього року проходить пісенний конкурс “Євробачення”, у комплексі Ahoy відбулася перша генеральна репетиція гранд-фіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021.

У гранд-фіналі, що відбудеться 22 травня, можна буде побачити виступи 26 країн, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, Гурт Go_A, який представляє Україну на Євробаченні-2021 з піснею "Шум", виступить у другій частині фіналу конкурсу під номером 19.

У другому півфіналі взяли участь представники 17 країн. За підсумками голосування, у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.

Перша генеральна репетиція гранд-фіналу Євробачення-2021 / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Окрім того, до фіналу шоу автоматично проходять п'ять країн - засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. А також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.

18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A.

Тоді, окрім України, до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.