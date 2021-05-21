Анджеліну Джолі обліпили живі бджоли - фотосесія для National Geographic

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Meduza.

«Шкіру акторки намазали особливим феромоном, що приваблює бджіл. Джолі довелося застигнути і майже 20 хвилин стояти без руху, поки по ній повзали десятки комах», - йдеться у повідомленні.

Акторка була єдиною людиною на знімальному майданчику без спеціального захисного костюма. На щастя, все пройшло відмінно, і її не вкусили (знімальна група намагалася не шуміти, а світло спеціально приглушили, щоб не турбувати комах).

Автор знімків - фотограф Ден Вінтерс, який надихнувся портретом обліпленого комахами каліфорнійського бджоляра 1981 року.

Таким чином Джолі, Вінтерс і National Geographic сподіваються привернути увагу до проблеми скорочення популяції бджіл у світі.