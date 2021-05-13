«Мертві» бджоли загули: на складах Укрпошти ожили тисячі комах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
Зазначається, що комахи, які ще вчора здавалися мертвими, імовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою. Зараз комахи відновлюють активність. Відповідне відео зі складу, де тимчасово зберігаються коробки із бджолами, оприлюднене на сайті компанії.
Як пояснили у Спілці пасічників України, стан пригнічення у бджіл може бути спричинений нестачею свіжого повітря, особливо якщо кількість бджіл перевищує рекомендовану норму. Через те, що велика кількість бджіл активно рухається всередині коробки, температура в ній підвищується, а вентиляція в кузові не регулюється. Також бджоли можуть увійти в стан підвищеної активності і через надмірну вологу, яку не можуть виділити з свого організму, і це може призвести до запарювання, якщо в рамці замість меду свіжий нектар.
Нині коробки із бджолами повертають відправникам, які вже формують нову партію комах для транспортування. Частину «реанімованих» бджіл відправники планують повторно переслати замовникам, зауважують у поштовому відомстві.
Укрпошта - єдиний на сьогодні поштовий оператор, який здійснює доставку бджіл у межах України.
"Ми поділяємо відповідальність за товари, які клієнти доставляють Укрпоштою. Проте працівники Укрпошти не є фахівцями з бджолярства. Бджолярі перед відправкою мають переконатися, що умови пакування і доставки придатні для того, щоб перевозити бджіл", - наголошують в компанії.
Укрпошта нагадала, що не спеціалізується на доставці бджіл. Відповідно, ящики з комахами перевозять у тих самих машинах, що й і решту відправлень.
Українські ЗМІ повідомили 12 травня про загибель 8 млн бджіл під час їх транспортування в автомобілі Укрпошти у Закарпатській області. Бджолярі, які здійснили відправку, заявили, що це сталося через відсутність кисню і відсіків для провітрювання.