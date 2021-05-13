«Мертві» бджоли загули: на складах Укрпошти ожили тисячі комах

За даними Закарпатської дирекції АТ «Укрпошта», у 118 ящиках із 300, які вчора прибули до Іршавського відділення Укрпошти, знаходяться живі бджоли.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Зазначається, що комахи, які ще вчора здавалися мертвими, імовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою. Зараз комахи відновлюють активність. Відповідне відео зі складу, де тимчасово зберігаються коробки із бджолами, оприлюднене на сайті компанії.

Як пояснили у Спілці пасічників України, стан пригнічення у бджіл може бути спричинений нестачею свіжого повітря, особливо якщо кількість бджіл перевищує рекомендовану норму. Через те, що велика кількість бджіл активно рухається всередині коробки, температура в ній підвищується, а вентиляція в кузові не регулюється. Також бджоли можуть увійти в стан підвищеної активності і через надмірну вологу, яку не можуть виділити з свого організму, і це може призвести до запарювання, якщо в рамці замість меду свіжий нектар.

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Нині коробки із бджолами повертають відправникам, які вже формують нову партію комах для транспортування. Частину «реанімованих» бджіл відправники планують повторно переслати замовникам, зауважують у поштовому відомстві.

Укрпошта - єдиний на сьогодні поштовий оператор, який здійснює доставку бджіл у межах України.

"Ми поділяємо відповідальність за товари, які клієнти доставляють Укрпоштою. Проте працівники Укрпошти не є фахівцями з бджолярства. Бджолярі перед відправкою мають переконатися, що умови пакування і доставки придатні для того, щоб перевозити бджіл", - наголошують в компанії.

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Укрпошта нагадала, що не спеціалізується на доставці бджіл. Відповідно, ящики з комахами перевозять у тих самих машинах, що й і решту відправлень.

Українські ЗМІ повідомили 12 травня про загибель 8 млн бджіл під час їх транспортування в автомобілі Укрпошти у Закарпатській області. Бджолярі, які здійснили відправку, заявили, що це сталося через відсутність кисню і відсіків для провітрювання.