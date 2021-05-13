Укрпошта з наступного року припинить перевезення бджіл

АТ "Укрпошта" з 2022 року не надавитиме послуг з транспортування бджіл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"На майбутнє, враховуючи раніше заявлені плани, поточний випадок і те, що обробка таких вантажів автоматичними сортувальними лініями є неможливою, в наступному році компанія припинить надання цієї послуги і буде рекомендувати клієнтам завчасно звертатись до спеціалізованих перевізників, щоб зберегти і свій бізнес, і здоров’я бджіл", - наголошують в компанії.

Укрпошта також з 12 травня посилює вимоги до пересилання та транспортування бджіл. Зокрема, компанія не перевозитиме бджіл, якщо температура повітря у місті відправлення чи доставки буде перевищувати +20°С.

Наразі Закарпатська дирекція компанії з’ясовує деталі загибелі бджіл під час транспортування, яка сталась у середу 12 травня. Крім цього, вже відбулись перемовини з Асоціацією бджолярів та, безпосередньо, з бджолярами-відправниками. Ступінь відповідальності та питання компенсації будуть визначені після з’ясування усіх обставин.

"Те, що сталося сьогодні, – сталося вперше. Зокрема, через різке підвищення температури в області до +27 градусів і вище", - підкреслюють в Укрпошті.

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У компанії пояснюють, що перевезення бджіл відбувалося за встановленими правилами: бджоли були розмішені в дерев’яних ящиках з вентиляційними отворами. Разом з цим, вантажівки, якими Укрпошта перевозить відправлення, не абсолютно герметичні – там є доступ повітря, а на початку сезону співробітники Укрпошти були неодноразово проінформовані про умови пересилання бджіл.

Українські ЗМІ повідомили 12 травня про загибель 8 млн бджіл під час їх транспортування в автомобілі Укрпошти у Закарпатській області. Бджолярі, які здійснили відправку, заявили, що це сталось через відсутність кисню і відсіків для провітрювання.