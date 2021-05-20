На конкурсі краси оберуть «Місіс Україна 2021»

21 травня оберуть Місіс Україна 2021 на фіналі конкурсу краси для успішних жінок Ms. Ukraine World International 2021.

Про це на пресконференції в Укрінформі розповіли організатори конкурсу Ms Ukraine World International.

Як повідомили організатори, у фіналі конкурсу візьмуть участь 16 жінок, серед яких Self-made woman, бізнес-леді, HR-менеджери, юристки, ресторатори, викладачки, стилістки і навіть жінка- підполковник.

«Я багато років мріяла презентувати Україні цей масштабний конкурс краси світового рівня. Радію, що жінки, які відбулися в житті і кар’єрі, сповідують найсвітліші родинні цінності, віднайшли себе та своє покликання, крізь усе життя несуть місію краси, яка здатна рятувати і змінювати цей світ, і яким є чим поділитися з нацією, зможуть це зробити – голосно, яскраво і впевнено», - заявила національний директор Ms. Ukraine World International Альона Бойко.

Організатори конкурсу обіцяють, що чарівні, активні, талановиті та самобутні українки постануть перед всією країною, щоб вкотре довести, що жіноча краса – потужна сила будь-яких змін на краще, вони дивуватимуть неповторними яскравими образами, власними талантами та досягненнями.

«Це шанс показати себе на рівні України й міжнародному рівні, показати, що наші українські жінки найкращі - вони господині, красиві, талановиті, працьовиті», - сказала фіналістка конкурсу Анна Романько.

На думку організаторів конкурсу, всі 16 учасниць достойні представляти країну на масштабному міжнародному рівні.

«Всі дівчата глибокі, розумні, всі дуже справжні, щирі, крім того, що кожна з учасниць є ще й красунею і фізично, і духовно. У багатьох з них є дітки, і ми показуємо їм своїм прикладом, як треба в житті прагнути й досягати», - сказала фіналістка конкурсу Поліна Крупчак.

Як зазначили організатори конкурсу, розкішна преміальна локація у самому серці Києва Fairmont Grand Hotel Kyiv 21 травня стане епіцентром краси та успіху, приймаючи гостей знакової для країни події – вибору Місіс Україна 2021.

Ms. World International – конкурс з п’ятнадцятирічною історією, який щорічно об’єднує навколо себе найкращих та найвидатніших представниць понад 60 націй. Тепер до цього переліку долучається й Україна.

Переможниця конкурсу отримає головну корону, титул Ms. Ukraine World International 2021 та почесне право представити Україну на світовому фіналі конкурсу Ms. World International у Маямі.

Телеканал UA FASHION TV транслюватиме подію у прямому ефірі. Ведучі грандіозного гала-вечора – Катерина Осадча та Юрій Горбунов.