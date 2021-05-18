У львівському храмі презентували мистецький проєкт «Стефаник_150»

У Львові, в Гарнізонному Храмі Петра і Павла презентували мистецький проєкт «Стефаник_150». Під час заходу завдяки театру та музиці висвітлили основні періоди життя письменника: від селянської дитини до посла України до Австрійського сейму.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

"Теми, про які писав Стефаник, актуальні і досі. Я впевнений, що кожен із нас хоча б раз переживав особливі емоції й хвилювання, коли читав Стефаникові новели. Ми маємо ким пишатися. А ще маємо над чим працювати, щоб популяризувати наших геніїв слова як в Україні, так і у світі. Вірю, що творча команда організаторів та учасників й надалі вражатиме нестандартними, високомистецькими та пізнавальними роботами", - зазначив голова Львівської Львівської ОДА Максим Козицький.

Ідея події – показати українського письменника Стефаника по-новому, підкресливши багатогранність його особистості, першість в модерністиці та перипетії життєвого шляху.

Під час заходу висвітлили п’ять основних періодів життя письменника: Карпатський (Русово), Дрогобицький, Краківський, Львівський, Віденський. Глядачі "познайомились" зі Стефаником як селянською дитиною, прогресивним гімназистом, студентом-медиком Ягеллонського університету, львівським денді, послом до Австрійського сейму.

Атмосферу кожного середовища відтворили завдяки відеосюжету старих світлин і відеострічок, підсилених живими театральними етюдами, які емоційно передадуть настрій та основний змістовий посил Стефаникових новел. Через обрані твори підняли найбільш хвилюючі для письменника теми: еміграції, материнства, кохання, патріотичної вірності. Емоційне сприйняття дійства підсилили вокальні та симфонічні композиції.

Організатори дійства - ГО «Український Культурний Простір», Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації; видання «Boom plus TV».

В проєкті взяли участь Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії ім. Мирослава Скорика на чолі з Володимиром Сивохіпом, етногурт «Курбаси», учасниця телепроєкту «Голос країни», співачка Уляна Горбачевська, Львівський муніципальний чоловічий хор «Гомін» на чолі з Русланом Ляшенком, актори Першого театру та режисер Ігор Задніпрянський та ін.

Фото: loda.gov.ua