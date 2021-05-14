У музей Стефаника на Прикарпатті передали 50 листів, адресованих письменнику

На Прикарпатті у селі Русів родина Василя Стефаника передала у літературно-меморіальний музей 50 листів, які були адресовані письменнику.

Як передає Укрінформу, про це під час урочистих заходів у селі Русів з нагоди 150-річчя Василя Стефаника повідомив правнук письменника, професор Василь Стефаник.

«Ми спільно від родини з власних архівів хочемо переказати до фондів літературно-меморіального музею Василя Стефаника 50 листів, які адресувались письменнику і за якими він вів кореспонденцію», - повідомив Василь Стефаник.

Він додав, що досі ці листи ніде раніше не публікувались, а тому вони будуть цікавими для науковців та дослідників творчості письменника.

За словами правнучки письменника Лесі Стефаник, ці листи належать періоду Першої світової війни.

Водночас родина Василя Стефаника ініціювала виготовлення ювілейної медалі до 150-річчя від дня народження письменника і вручила її тим, хто долучився до відновлення садиби письменника у селі Русів та до ремонту і оновлення експозиції в Русівському літературно-меморіальному музеї , який віднедавна отримав статус обласного.

Відомо, що сьогодні в селі Русів, де народився Василь Стефаник, відбулись урочистості до 150-річчя від дня народження письменника. З цієї нагоди тут погасили поштову марку та вручили нагороди переможцям обласної літературної премії імені Василя Стефаника.

Раніше на заходи до відзначення 150-річчя Василя Стефаника з обласного бюджету було скеровано понад 5,5 млн грн.

Русівський літературно-меморіальний музей Василя Стефаника — музей в селі Русів, Снятинського району Івано-Франківської області, присвячений життю і творчості Василя Стефаника. Музей розташований в меморіальному будинку письменника і має спеціально прибудоване приміщення. Серед експонатів музею є багато рукописів, прижиттєвих видань письменника, важливих біографічних та історичних документів.

Василь Семенович Стефаник (14 травня 1871, Русів (тепер Снятинського району Івано-Франківської області) — 7 грудня 1936) — український письменник, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик. Посол (депутат) Австрійського парламенту від Королівства Галичини та Володимирії.