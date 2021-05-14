У музей Стефаника на Прикарпатті передали 50 листів, адресованих письменнику

У музей Стефаника на Прикарпатті передали 50 листів, адресованих письменнику

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Укрінформ
На Прикарпатті у селі Русів родина Василя Стефаника передала у літературно-меморіальний музей 50 листів, які були адресовані письменнику.

Як передає Укрінформу, про це під час урочистих заходів у селі Русів з нагоди 150-річчя Василя Стефаника повідомив правнук письменника, професор Василь Стефаник.

«Ми спільно від родини з власних архівів хочемо переказати до фондів літературно-меморіального музею Василя Стефаника 50 листів, які адресувались письменнику і за якими він вів кореспонденцію», - повідомив Василь Стефаник.

Він додав, що досі ці листи ніде раніше не публікувались, а тому вони будуть цікавими для науковців та дослідників творчості письменника.

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За словами правнучки письменника Лесі Стефаник, ці листи належать періоду Першої світової війни.

Водночас родина Василя Стефаника ініціювала виготовлення ювілейної медалі до 150-річчя від дня народження письменника і вручила її тим, хто долучився до відновлення садиби письменника у селі Русів та до ремонту і оновлення експозиції в Русівському літературно-меморіальному музеї , який віднедавна отримав статус обласного.

Відомо, що сьогодні в селі Русів, де народився Василь Стефаник, відбулись урочистості до 150-річчя від дня народження письменника. З цієї нагоди тут погасили поштову марку та вручили нагороди переможцям обласної літературної премії імені Василя Стефаника.

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Раніше на заходи до відзначення 150-річчя Василя Стефаника з обласного бюджету було скеровано понад 5,5 млн грн.

Русівський літературно-меморіальний музей Василя Стефаника — музей в селі Русів, Снятинського району Івано-Франківської області, присвячений життю і творчості Василя Стефаника. Музей розташований в меморіальному будинку письменника і має спеціально прибудоване приміщення. Серед експонатів музею є багато рукописів, прижиттєвих видань письменника, важливих біографічних та історичних документів.

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Василь Семенович Стефаник (14 травня 1871, Русів (тепер Снятинського району Івано-Франківської області) — 7 грудня 1936) — український письменник, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик. Посол (депутат) Австрійського парламенту від Королівства Галичини та Володимирії.

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