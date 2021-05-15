У Луцьку з понеділка стартує літературна резиденція «Місто натхнення»

У Луцьку з понеділка, 17 травня, розпочне роботу літературна резиденція "Місто натхнення", у якій візьмуть участь п'ять відомих українських письменників.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Луцької міської ради.

Як інформують у міськраді, проєкт присвячений 150-літтю від дня народження Лесі Українки. У його межах п’ять тижнів, до 20 червня, у Луцьку гостюватимуть та працюватимуть такі відомі українські письменники, як Мирослав Лаюк, Оксана Забужко, Катерина Калитко, Макс Кідрук та Любко Дереш.

За задумом організаторів, місія Луцької літературної резиденції полягає у популяризації міста як мистецького осередку, привабливої туристичної локації, а також міста як українського та європейського культурного центру. Фіналізуватиме першу резиденцію збірка творів, написаних резидентами у Луцьку про Луцьк і лучан. До збірки увійдуть твори, в яких Луцьк є місцем подій, героєм чи містом персонажів.

У міськраді наголосили, що програма першої резиденції максимально враховує карантинні обмеження задля безпеки учасників та відвідувачів.

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Заплановано мінімум велелюдних форматів, проте читання та зустрічі з шанувальниками на відкритих майданчиках все ж будуть.

Фото: www.lutskrada.gov.ua