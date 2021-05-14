Картину Пікассо продали на Christie's за понад $100 мільйонів

На аукціоні Christie's у Нью-Йорку картину іспанського художника Пабло Пікассо продали за 103,4 мільйони доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Аукціон тривав 19 хвилин.

В аукціонному домі пояснили, що картина «Жінка, яка сидить у вікна» (портрет коханої художника Марії-Терези) коштувала 90 мільйонів, а решту суми складає комісія.

Очікувалося, що картину, яка була куплена 8 років тому в Лондоні за 44,8 млн. доларів, продадуть «лише» за 55 мільйонів доларів США.

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Зазначається, що це вже п’ята картина Пікассо, яку продали за понад 100 мільйонів доларів США.

На сьогоднішній день найдорожчою його роботою вважається картина «Алжирські жінки», яку продали у 2015 році за 179,4 мільйона доларів США.

Як відомо, Пабло Пікассо - іспанський і французький художник, працював переважно у Франції, один із найвидатніших митців XX століття.

Фото: PA Media