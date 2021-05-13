Діамант вагою понад сто карат продали на Christie's за $14 мільйонів

Аукціонний дім Christie’s продав діамант вагою 100,94 карата за 12,84 млн швейцарських франків (14,2 млн доларів).

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт аукціону.

Діамант кольору D був вирізаний з необробленого каменю. Він був видобутий в 2016 році на Далекому Сході Росії. На його підготовку та полірування пішов рік і вісім місяців, пише Bloomberg.

До торгів експерти оцінювали найбільший діамант Росії The Spectacle у 12 -18 млн швейцарських франків.

За даними Rapaport Group, це третій діамант D-кольору вагою понад 100 карат, який продали на аукціоні Christie’s за останні 10 років.

Як повідомляв Укрінформ, данський виробник ювелірних виробів Pandora більше не використовуватиме видобуті діаманти.

Фото: Alrosa PJSC