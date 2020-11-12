Рідкісний рожевий діамант продали на аукціоні за $26,6 мільйона
Укрінформ
Надзвичайно рідкісний пурпурно-рожевий діамант «Привид Троянди» з Росії пішов з молотка у Женеві за 26,6 мільйона доларів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Ім'я покупця не розголошується.
Діамант вагою 14,8 карата, який отримав назву «Привид Троянди», є найбільшим у своєму роді каменем, виставленим на аукціон, оскільки 99% всіх рожевих діамантів мають вагу менше 10 каратів.
«Привид Троянди» - один з трьох каменів в колекції російської гірничодобувної компанії АЛРОСА. Його вирізали з необробленого алмаза, виявленого у Росії в 2017 році.
Фото: ЕРА