У США під відомою картиною Пікассо знайшли прихований ескіз

Група мистецтвознавців із Інституту мистецтв у Чикаго знайшла під відомою картиною «Still Life» іспанського художника Пабло Пікассо прихований ескіз.

Про це повідомляє портал Live Science.

«Прихований ескіз Пабло Пікассо був знайдений (у США – ред.) під однією з абстрактних картин художника під назвою «Still Life»», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, група американських мистецтвознавців захотіли детальніше подивитися на картину, аби краще дослідити шари фарби та місця, де вона була трошки пом’ята.

Під час сканування картини інфрачервоним рентгеном, вони побачили, що за картиною щось приховане. Після того, як експерти вийняли картину з рамки, вони побачили ескіз Пікассо, на якому зображений предмет схожий на стілець або стіл.

Експерти впевнені, що захований ескіз належить саме Пікассо, адже у Музеї мистецтв у шведському Гетеборзі знаходиться схожа картина.

Як відомо, іспанський художний Пабло Пікассо вважається одним із найвидатніших митців 20-го століття. Він намалював тисячі картин, проте, його найвідомішим твором вважається «Герніка» від 1937 року.

Фото: Photo courtesy Art Institute of Chicago