У Києві презентували роботи Сальвадора Далі, які "символізують гріхи"

У Києві з 10 червня відкривається виставка Сальвадора Далі “Пустотливі сни Пантагрюеля”.

Виставка проходитиме у галереї аукціонного дому “Золотий перетин”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Десь кілька місяців тому ми вступили в діалог з київським колекціонером, який ще у 90-тих роках придбав цю колекцію гравюр. Це повне зібрання серії Пантагрюель Сальвадора Далі. Це лімітований тираж – 50 примірників, підписаних і пронумерованих особисто Далі… Він придбав цю колекцію досить давно, потім у всіх найбільших аукціонних домах світу відбувалися продажі цієї серії. І досить часто в когось не вистачало якихось робіт. Наша серія в даному випадку повна, це 25 робіт, які символізують гріхи”, - сказав співвласник аукціонного дому «Золотий Перетин» мистецтвознавець Михайло Василенко.

Виставка гравюр Сальвадора Далі у Києві / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Він зазначив, що роботи Далі було створено за мотивами роману “Гаргантюа і Пантагрюель” французького письменника Франсуа Рабле. За його словами, це серія Далі, у якій елементи його робіт, написаних раніше, доповнюють гравюри про людські пороки.

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“Український глядач скучив за культурними подіями, реалізацію яких тимчасово було призупинено через карантин. Ми раді відкрити сезон дійсно особливим проєктом одного зі світових геніїв Сальвадора Далі. Серія була неодноразово виставлена у культових світових галереях”, - розповів Василенко.

Він додав, що в умовах пандемії виставка буде частково обмежена – у залі одночасно можуть перебувати не більше 12 осіб. Обов’язковою умовою для відвідування виставки є наявність маски. Вхід на виставку безкоштовний.

До проєкту було видано однойменний каталог, який можна придбати в аукціонному домі "Золотий перетин".

Виставка відкриється з 10 червня і триватиме до 26 червня включно.