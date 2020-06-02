Мистецький арсенал відкривається 10 червня новою виставкою

Про це повідомляє пресслужба установи.

«Проєкт мав відкритися в Мистецькому арсеналі у березні, але поширення COVID-19 завадило цьому — виставку довелося демонтувати та помістити до фондосховищ Арсеналу. Під час карантину ми підготували відвідувачів до виставки — опублікували відео із сучасних графічних майстерень про різні техніки, а також дороговказ для майбутніх відвідувачів», - нагадали в Арсеналі.

Водночас зазначили, що цей проєкт — про естамп. Він пропонує подивитися, як у вузлових точках українського мистецтва відбувалася трансформація естампа та якими були взаємозв’язки різних поколінь художників, явищ і тенденцій — від початку ХХ століття і до сьогодення. Експозиція, втім, побудована не лінійно. Роботи визнаних метрів української графіки з музейного фонду показані разом із творами відомих сучасних художників. Проєкти молодих митців інтегруються в кожний з трьох тематичних блоків експозиції, демонструючи єдине змістовне поле.

Перший блок присвячений графіці часів незалежної України та початку ХХ століття. Другий демонструє, як і чому друкованій графіці вдалося не лише вижити в умовах ізольованості й цензури радянського періоду, а й розвиватися. У третьому блоці порушуються питання людської екзистенції та позачасовості.

Хоч експозиція не акцентує на «школах», або конкретних стилях та напрямах, вона представляє всі головні осередки друкованої графіки в Україні — Київ, Харків, Львів, Одесу, а також феномени українського естампу останніх ста років.

За словами співкураторки виставки Ірини Боровець, це - проєкт-блокбастер, адже аналогів подібної виставки, яка б присвячувалася гравюрі, в Україні ще не було. «Проєкт «Відбиток» має на меті показати існування безперервної лінії трансформації української гравюри через традиції та новаторство, виявити взаємозв’язки та перетинання певних мистецьких процесів різних періодів. Ми показуємо близько 500 графічних творів 128 авторів, починаючи з початку 20 століття і до сьогодення», - зазначає Боровець.

Як інформують у пресслужбі, відповідно рекомендацій МОЗ в установі посилено заходи безпеки. Щоб запобігти скупченню людей, каси та сувенірну крамничку перенесли в простір вітальної зони. Касири та адміністратори будуть відокремлені захисними екранами. Біля кас та адміністратора можна буде скористатися дезінфекторами для рук. Квитки на виставку можна купити й онлайн.

Відвідувачі Мистецького арсеналу можуть скористатися безконтактною платіжною карткою Visa та отримати знижку 15% на квиток і на сувеніри.

Для відвідувачів з маленькими дітьми буде доступна кімната для догляду за немовлятами, дезінфекція поверхонь здійснюватиметься після кожного її відвідування. Доступ відвідувачів до Освітнього простору буде обмежено.

Біля воріт представник охорони вибірково мірятиме відвідувачам температуру. На виставку не пропускатимуть тих, у кого вона підвищена, а також людей без захисних масок. У просторі виставки планується забезпечити дистанцію між відвідувачами, а також обробляти приміщення, дверні ручки та вбиральні засобами дезінфекції додатково.

Виставка «Відбиток» триватиме до 16 серпня. Вона працюватиме щодня, крім понеділків, з 11:00 до 20:00.

Фото: mystetskyiarsenal