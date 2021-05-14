У Дніпрі 11 закладів культури об'єднають у центр «Арт-Територія»

У місті Дніпро 11 закладів культури трансформують у єдиний сучасний центр культурних послуг «Арт-Територія», який матиме статус комунального закладу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради.

Як зазначили в міськраді, мета такої трансформації - створити на місці чинних палаців культури із застарілими форматами роботи і матеріально-технічною базою інноваційні культурно-дозвільні центри, що пропонуватимуть сучасні культурні послуги, матимуть єдину стратегію розвитку та оптимізовану систему управління.

За словами начальника управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євгена Хорошилова, усі творчі гуртки, посади залишать, скоротивши адміністративний персонал. Натомість запровадять посади PR-спеціалістів, проєктних менеджерів, фахівців із розвитку та залучення грантових ресурсів, які допомагатимуть перетворювати застарілі палаци культури на сучасні артцентри з широким напрямом діяльності (гастролі та концерти відомих колективів, виконавців, творчі студії, артпростір для виставок та інсталяцій, коворкінг, інтерактивна зона, арткав’ярня, бібліотечний простір тощо). Завдяки новим форматам роботи планується удвічі збільшити доходи таких закладів – гроші спрямують на їхній розвиток.