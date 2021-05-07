У Херсоні відкрилася виставка картин фронтовиків «Шляхами війни»

У Херсоні відкрилася виставка «Шляхами війни», на якій представлені твори херсонських художників-фронтовиків.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у преслужбі обласного художнього музею.

«На виставці представлені роботи херсонських художників Івана Ботька та Бориса Лавриненка. В їхніх олівцевих і акварельних малюнках відчутна особлива переконлива сила, живий, напружений нерв», - зазначили у пресслужбі.

Загалом у колекції Херсонського обласного художнього музею зберігаються 70 творів херсонського художника-фронтовика Бориса Івановича Лавриненка (1918-1985). Як розповіли агентству у пресслужбі музею, Борис Лавриненко народився у місті Конотоп Сумської області. Навчався у Київському художньому училищі прикладного мистецтва (1938-1957). Коли розпочалася війна - пішов на фронт. З олівцем у руці пройшов усю війну простим солдатом, зафіксувавши її літопис у своїх фронтових малюнках. У них відображені бої за Київ, Краків, Прагу, Дрезден, Берлін, повсякденні військові будні. Картини художників-фронтовиків Івана Ботька та Бориса Лавриненка / Фото: Пресслужба Херсонського обласного художнього музею

Також на виставці представлені роботи Івана Ботька (1914 - 1990) , який народився у Нью-Йорку, в родині українських емігрантів, що на початку 20-х років минулого століття повернулися до України, на Херсонщину. Іван Ботько також був учасником Другої світової війни, мінометником-навідником у складі 20-ї дивізії 28-армії першого Білоруського фронту, визволяв від нацизму Західну Європу, отримав бойові нагороди. Першими художніми спробами майстра стали його фронтові замальовки, виконані тушшю на папері. Гостротою та безпосередністю образної мови вони набули характеру своєрідного репортажу з місця військових дій (Білорусь, Чехія, Східна Пруссія). Після війни Іван Ботько закінчив Одеське художнє училище і почав працювати в Херсоні.