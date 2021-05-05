Мінкультури визнало синагогу кравців у Запоріжжі пам’яткою архітектури місцевого значення
Про це повідомляє відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради у Фейсбуці, передає Укрінформ.
“Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 26 квітня 2021 року № 295, об’єкт занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, як пам’ятку архітектури місцевого значення”, - йдеться у повідомленні.
Будинок третьої іудейської молитовної громади (Синагога кравців) розташований у центральній частині старого міста. Об’єкт входить до загальної охоронної зони, що практично співпадає із межами історико-культурної заповідної території “Старий Олександрівськ”.
За інформацією профільного відділу міської ради, перед революцією побутувала назва “Портняжа синагога”. Серед старожилів міста поширена думка, що будівництво велося виключно коштом громади і було закінчено у 1906 році.
Планувальна структура будівлі передбачала розміщення молитовної зали, зали для проведення засідань та весіль, бібліотеки та школи для хлопців і дівчат. Чоловіча та жіноча частини були розділені, з цією метою зал було розроблено двосвітнім з балконом для жінок. В списку прихожан на 7 липня 1911 року нараховувалось 142 особи єврейської національності. 10 серпня 1929 року було підписано розпорядження про ліквідацію синагоги з подальшим використанням будинку для потреб клубу або житла. Восени 1943 року у будинку колишньої синагоги зупинявся Гітлер, перебуваючи у місті для особистої перевірки надійності Дніпровського валу.
У післявоєнні часи функціональне використання будівлі неодноразово змінювалося. Тут було розташовано фінвідділ, облкомунгосп. Наприкінці 1980-х рр. будинок було пристосовано до потреб дитячої стоматологічної поліклініки. На початку 1990-х рр. у зв’язку із проханням єврейської громади в будинку було розташовано єврейський культурний центр. З грудня 1996 року будинок перебуває у власності Запорізької іудейської громади “Яхад”.
Пам’ятка є прикладом архітектурної споруди пізнього історизму у характерному для будівництва тодішніх синагог мавритансько-готичному варіанті.