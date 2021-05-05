Український мультсеріал «Хоробрі Зайці» запустили на італійському телебаченні

Італійська компанія Rai Ragazzi отримала права на прем’єрний показ мультсеріалу «Хоробрі Зайці» («Brave Bunnies») на своїх платформах.

Як повідомляється на сайті FILM.UA Group, епізоди спершу з’явилися на стрімінг-сервісі Rai Play, а згодом почалася ротація на загальнонаціональному телеканалі Rai Yo Yo, передає Укрінформ.

«Хоробрі Зайці» – анімаційний серіал для дошкільнят, що розкриває теми різноманітності та інклюзивності. Головні герої - Хоробрі Зайці Боп та Бу - жили у Заячому Місті разом із Татом Заєм, Мамою Заєю та крихітними Займалятами. Але природна хоробрість та допитливість спонукали героїв покинути рідну Морквяну Долину, щоб дослідити великий Зайцесвіт і знайти нових друзів. Усією родиною вони сідають на борт дивовижного Зайцебуса і разом вирушають у велику подорож», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, серіал «Хоробрі Зайці» створений за ідеєю креативної продюсерки Glowberry (який є частиною FILM.UA Group) Ольги Черепанової у копродакшні з іспанською анімаційною студією Anima. Візуальний стиль розробила українська ілюстраторка, арт-директорка проєкту Анна Сарвіра. Головний режисер – Тім Ференбах (Велика Британія), головний сценарист – Джон Ван Брюгген (Канада). Світовий дистриб’ютор мультсеріалу - студія Aardman Animations. Анімаційний проєкт створювався за підтримки Держкіно та Міністерства молоді й спорту України.

«Ми дуже раді прем’єрі «Brave Bunnies» в Італії. Це справді визначна подія, адже Італія – стратегічно важлива для нашого бренду. KidsMe та De Agostini Editore Group стали партнерами Glowberry та відкрили нам шлях до глобальної дистрибуції. Кожен новий глядач «Brave Bunnies» надзвичайно мотивує та надихає нас. Ми впевнені, що італійській аудиторії сподобаються пригоди «Хоробрих Зайців» – так само сильно, як і нам», – прокоментував подію CEO Glowberry Сергій Молчанов.

Повідомляється також, що паралельно триває робота над італійським виданням книг «Brave Bunnies» – DeA Planeta Libri стане першим у світі видавцем, який випустить книги за мотивами цього популярного серіалу. Перші шість книг вийдуть до кінця літа 2021 року, а на 2022 рік заплановано додаткові випуски.

Фото: film.ua