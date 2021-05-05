Мультфільм «Йшов трамвай №9» і комедію «Халепа на 5 baksiv» можна подитивитися на YouTube

В онлайн-кінотеатрі Державного агентства з питань кіно можна переглянути фільм-володар «Срібного ведмедя» Берлінале «Йшов трамвай №9» режисера, художника-аніматора Степана Коваля та повнометражний ігровий дебют режисера Мирослава Латика «Халепа на 5 baksiv».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба агентства.

«Анімаційний фільм «Йшов трамвай №9» – це кумедна розповідь про наше життя, втілена у пластиліновому світі. В салоні звичайного трамвая під час поїздки вирують справжні пристрасті: люди з’ясовують стосунки, сваряться та фліртують, обговорюють плітки та свіжі епізоди улюбленого серіалу, діляться спогадами про бойове минуле, пиячать та співають пісні. Тим часом трамвай рухається у невідомому напрямі», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, мультфільм, що вдало продемонстрував всю суть нашого життя, сколихнув світ – у 2003 році фільм став володарем «Срібного ведмедя» Берлінського кінофестивалю. Також картина отримала Гран-прі Міжнародного фестивалю анімаційних фільмів «КРОК», Гран-прі Штутгартського міжнародного фестивалю анімаційних фільмів та Приз глядацьких симпатій Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість».

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Автор сценарію, кінорежисер, художник-постановник – Степан Коваль, художній керівник проєкту – Євген Сивокінь, художники-аніматори – Олег Педан, Людмила Міщенко, Олег Цуріков, Степан Коваль. Оператор – Олександр Ніколаєнко. Фільм створено студією «Укранімафільм» на замовлення Міністерства культури і мистецтв України у 2002 році.

Другий фільм - «Халепа на 5 baksiv» – це молодіжна комедія режисера Мирослава Латика, створена у 2019 році за підтримки Держкіно.

У стрічці йдеться про дрібного шахрая Хом’яка, який разом із друзями Максом та Зеником вважається головним підозрюваним у вбивстві. Слідчі мають знайти відповіді, та серед них є «кріт» і для нього слідство – це лише прикриття для іншої операції. Головні герої потрапляють в епіцентр розборок невідомих силовиків та місцевого авторитета, які полюють за головним доказом – флеш-карткою з відео державного злочину. І коли здається, що все пропало і життя скінчилось, у Хом’яка народжується смілива ідея.

Режисер – Мирослав Латик, сценаристи – Ольга Рєка, Мирослав Латик. Оператори-постановники – Євген Усанов, Костянтин Пономарьов. У ролях – Дмитро Хом'як, Євгенія Гладій, Олександр Жуковін, Микита Бичков-Андрієвський, Денис Пасєчний, Олег Примогенов, Ігор Пісний, Ада Роговцева. Продюсери – Олександр Дмитренко, Дмитро Хільченко, Поліна Бушинська.

Кінопроєкт став одним з переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно. Фільм створено Мистецьким агентством «Перлини сезону». Загальна вартість виробництва склала 8 млн 403 тис. грн, з яких 3 млн 609 тис. грн – державна фінансова підтримка.

Фото: Держкіно