Фільм про дітей з інвалідністю покажуть онлайн

Онлайн-прем’єра документального фільму «Зірки на Землі» відбудеться 29 квітня 2021 року.

Про це Укрінформу повідомили в команді проєкту.

«29 квітня о 16:00 відбудеться онлайн-прем’єра фільму в національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV. Перегляд стрічки безкоштовний, необхідно лише зареєструватися на платформі. Передуватиме демонстрації онлайн-пресконференція (початок о 15:00) за участю творців кінокартини. Трансляція - на офіційній Фейсбук-сторінці проєкту «Зірки на Землі», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, картина «Зірки на Землі» - це частина однойменного проєкту, метою якого була розробка нової мистецької методики для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та фільмування цього процесу. Впродовж 15 днів група тьюторів на базі львівського реабілітаційного центру «Джерело» проводила заняття з акторської майстерності, музики, живопису, пластичного мистецтва, анімації, написання сценаріїв тощо. Підсумком якого стало покращення комунікаційних навичок, підвищення ініціативності, успіхів у навчанні. Це свідчить про те, що таким дітям потрібні не окремі школи чи класи, а якісна співпраця. Адже і досі українське суспільство сприймає діагноз як вирок і викреслює аутистів та людей із синдромом Дауна із соціального життя.

Автори проєкту, крім документального фільму, створили методичні посібник та відео, що дозволять проводити подібні заняття в усіх українських реабілітаційних центрах.

Співавторкою проєкту та режисеркою документального фільму є Сніжана Гусаревич. Сама ідея з’явилася в неї під час торішнього локдауну, після перегляду фільму про американських ветеранів, яких лікували арттерапією. Сніжані стало цікаво, чи існує такий проєкт в Україні. Разом із продюсеркою проєкту Світланою Рудюк вони завершили ідею, сфокусувавшись на різних видах мистецтва для дітей з особливими освітніми потребами. Музику до фільму написав музикант Сергій Сидоренко.

Виробництво стрічки та втілення проєкту здійснила компанія «ДобранічФільм» за підтримки Українського культурного фонду.

Трейлер фільму «Зірки на Землі» можна переглянути за посиланням.