У Штатах оголосили переможців кінопремії «Золотий глобус-2021»

Вперше у своїй історії церемонія вручення престижної у США кінопремії «Золотий глобус» відбулась в неділю у віртуальному форматі – без звичної червоної доріжки в переповненій залі готелю Беверлі-Гілтон у Беверлі-Гіллз.

Проте, попри виклики пандемії, вона дала старт важливим для кіноіндустрії подіям, які щороку відзначають кращих виконавців та кращі роботи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Нинішня церемонія транслювалася з двох американських мегаполісів – Нью-Йорка й Лос-Анджелеса, охопивши у «віртуальний» спосіб всю Америку від сходу на захід. Номінанти теж були представлені дистанційно та включалися із власних домівок.

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Цього року організатори, очевидно, врахували критику щодо непропорційної присутності жінок серед номінантів, що було виправлено в окремих категоріях. Зокрема, вперше в історії «Золотого глобусу» у номінації найкращого кінорежисера були представлені одразу три жінки, і одна з них зрештою отримала перемогу. Крім того, головними ведучими стали акторки Елізабет Фей та Емі Мередіт Полер. Варто також зауважити, що й церемонію оголошення номінантів на початку лютого також вели Сара Джесіка Паркер і Тараджі Пенда Генсон.

Отже, переможцями 78-ї церемонії у визначених номінаціях стали:

Найкращий фільм (драма) - «Земля кочівників» (Nomadland);

Найкраща жіноча роль (драма) - Андра Дей, «Сполучені Штати проти Біллі Голідей»;

Найкраща чоловіча роль (драма) - Чедвік Боузман, «Black Bottom» Ма Рейні»;

Найкращий фільм (комедія або мюзикл) – «Борат 2» (Borat Subsequent Moviefilm);

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл) - Розамунд Пайк, «Аферистка» (I Care a Lot);

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл) - Саша Барон Коен, «Борат-2»;

Найкраща жіноча роль другого плану - Джоді Фостер, «Мавританець»;

Найкраща чоловіча роль другого плану - Деніел Калуя, «Юда та чорний месія»;

Найкращий режисер, кінофільми - Хлоя Чжао, «Земля кочівників»;

Найкращий сценарій, кінофільми - Аарон Соркін, «Суд над чиказькою сімкою»;

Найкращий анімаційний фільм - «Душа» (Soul);

Найкращий фільм іноземною мовою - «Мінарі» (Minari);

Найкраща музика до фільму - Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст, «Душа»;

Найкраща пісня до фільму - «Io Si (Seen)», стрічка «Все життя попереду»;

Найкращий телесеріал (драма) - «Корона» (The Crown);

Найкраща жіноча роль серіалу (драма) - Емма Коррін, «Корона»;

Найкраща чоловіча роль серіалу (драма) - Джош О’Коннор, «Корона»;

Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл) - «Шіттс-Крік» (Schitt's Creek);

Найкраща жіноча роль серіалу (комедія або мюзикл) - Кетрін О’Хара, «Шіттс Крік»;

Найкраща чоловіча роль серіалу (комедія або мюзикл) - Джейсон Судейкіс, «Тед Лассо»;

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або телефільм - «Ферзевий гамбіт» (The Queen's Gambit);

Найкраща жіноча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму - Аня Тейлор-Джой, «Ферзевий гамбіт»;

Найкраща чоловіча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму - Марк Руффало «У цьому я впевнений» (I Know This Much Is True);

Найкраща жіноча роль другого плану на телебаченні - Джилліан Андерсон, «Корона»;

Найкраща чоловіча роль другого плану на телебаченні - Джон Боєга, «Маленька сокира».

Крім оголошених переможців у номінаціях цього року також були вручені додаткові нагороди. Так, видатна голлівудська акторка Джейн Фонда отримала премію Сессіля де Мілля, а сценарист та режисер Норман Лір нагороджений премією Керол Бернет.

Як повідомляв Укрінформ, американська кінопремія «Золотий глобус» (Golden Globe) присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за повнометражні кінострічки, а також серіали та телевізійні фільми. Зазвичай церемонія «Золотого глобуса» розпочинає сезон престижних нагород у кіно- й телеіндустрії. За традицією, нагородження відбувається за результатами голосування провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.