У Штатах оголосили переможців кінопремії «Золотий глобус-2021»
Проте, попри виклики пандемії, вона дала старт важливим для кіноіндустрії подіям, які щороку відзначають кращих виконавців та кращі роботи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Нинішня церемонія транслювалася з двох американських мегаполісів – Нью-Йорка й Лос-Анджелеса, охопивши у «віртуальний» спосіб всю Америку від сходу на захід. Номінанти теж були представлені дистанційно та включалися із власних домівок.
Цього року організатори, очевидно, врахували критику щодо непропорційної присутності жінок серед номінантів, що було виправлено в окремих категоріях. Зокрема, вперше в історії «Золотого глобусу» у номінації найкращого кінорежисера були представлені одразу три жінки, і одна з них зрештою отримала перемогу. Крім того, головними ведучими стали акторки Елізабет Фей та Емі Мередіт Полер. Варто також зауважити, що й церемонію оголошення номінантів на початку лютого також вели Сара Джесіка Паркер і Тараджі Пенда Генсон.
Отже, переможцями 78-ї церемонії у визначених номінаціях стали:
- Найкращий фільм (драма) - «Земля кочівників» (Nomadland);
- Найкраща жіноча роль (драма) - Андра Дей, «Сполучені Штати проти Біллі Голідей»;
- Найкраща чоловіча роль (драма) - Чедвік Боузман, «Black Bottom» Ма Рейні»;
- Найкращий фільм (комедія або мюзикл) – «Борат 2» (Borat Subsequent Moviefilm);
- Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл) - Розамунд Пайк, «Аферистка» (I Care a Lot);
- Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл) - Саша Барон Коен, «Борат-2»;
- Найкраща жіноча роль другого плану - Джоді Фостер, «Мавританець»;
- Найкраща чоловіча роль другого плану - Деніел Калуя, «Юда та чорний месія»;
- Найкращий режисер, кінофільми - Хлоя Чжао, «Земля кочівників»;
- Найкращий сценарій, кінофільми - Аарон Соркін, «Суд над чиказькою сімкою»;
- Найкращий анімаційний фільм - «Душа» (Soul);
- Найкращий фільм іноземною мовою - «Мінарі» (Minari);
- Найкраща музика до фільму - Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст, «Душа»;
- Найкраща пісня до фільму - «Io Si (Seen)», стрічка «Все життя попереду»;
- Найкращий телесеріал (драма) - «Корона» (The Crown);
- Найкраща жіноча роль серіалу (драма) - Емма Коррін, «Корона»;
- Найкраща чоловіча роль серіалу (драма) - Джош О’Коннор, «Корона»;
- Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл) - «Шіттс-Крік» (Schitt's Creek);
- Найкраща жіноча роль серіалу (комедія або мюзикл) - Кетрін О’Хара, «Шіттс Крік»;
- Найкраща чоловіча роль серіалу (комедія або мюзикл) - Джейсон Судейкіс, «Тед Лассо»;
- Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або телефільм - «Ферзевий гамбіт» (The Queen's Gambit);
- Найкраща жіноча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму - Аня Тейлор-Джой, «Ферзевий гамбіт»;
- Найкраща чоловіча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму - Марк Руффало «У цьому я впевнений» (I Know This Much Is True);
- Найкраща жіноча роль другого плану на телебаченні - Джилліан Андерсон, «Корона»;
- Найкраща чоловіча роль другого плану на телебаченні - Джон Боєга, «Маленька сокира».
Крім оголошених переможців у номінаціях цього року також були вручені додаткові нагороди. Так, видатна голлівудська акторка Джейн Фонда отримала премію Сессіля де Мілля, а сценарист та режисер Норман Лір нагороджений премією Керол Бернет.
Як повідомляв Укрінформ, американська кінопремія «Золотий глобус» (Golden Globe) присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за повнометражні кінострічки, а також серіали та телевізійні фільми. Зазвичай церемонія «Золотого глобуса» розпочинає сезон престижних нагород у кіно- й телеіндустрії. За традицією, нагородження відбувається за результатами голосування провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.