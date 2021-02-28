Меріл Стріп зіграє бродвейську зірку в новому фільмі

Оскарівська рекордсменка Меріл Стріп виконає головну роль у майбутньому фільмі про життя легендарної акторки Ліліан Холл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Just Jared.

Акторка зіграє головну роль у фільмі "Ваші місця, будь ласка" режисера лауреата премії Тоні Майкла Крістофера.

Меріл зіграє відому акторку Ліліан Голл, яка ніколи не пропускала вистав протягом своєї кар'єри. Але на репетиціях перед її новим шоу деякі люди змовилися, щоб забрати у неї здатність займатися своєю улюбленою справою, змушуючи протистояти своєму минулому та власному вибору у її кар'єрі.

Як повідомляв Укрінформ, у відкритому доступі онлайн з'явився фільм про українців у світовому кіно "З України до Голлівуду".