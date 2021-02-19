«З України до Голлівуду»: фільм про українців у світовому кіно з'явився онлайн

Державне агентство з питань кіно виклало стрічку «З України до Голлівуду» у вільний доступ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба агентства.

«Документальна стрічка режисерів Станіслава Сукненка та Галини Кувівчак-Сахно «З України до Голлівуду» - це перше масштабне дослідження «українського сліду» в Голлівуді, історія про внесок українців не лише в розвиток «фабрики мрій», а й про вплив на світове кіномистецтво загалом», - ідеться в повідомленні.

У Держкіно нагадали, що картина «З України до Голлівуду» побудована на реальних історіях етнічних українців, котрі емігрували в Америку з різних регіонів, з різних причин та у різний час, але всі вони так чи інакше долучилися до голлівудського кінематографа.

Мало хто знає, що наші земляки відіграли неабияку роль у появі «Оскара» та сприяли створенню найкращих американських фільмів, які стали історією світового кіномистецтва. Багато хто з них має свою зірку на «Алеї слави», «Оскар» чи «Золотий глобус», але найважливішим є те, що всі вони зробили неймовірний внесок, збагативши Голлівуд не тільки своїм талантом, а й привнесли в нього власну культуру, частину свого життя і душі.

Фільмування стрічки відбулося в Україні та США. Сценарій написав Станіслав Сукненко. Продюсерами стрічки стали Олег Щербина та Юлія Чернявська. Фільм створено компанією Fresh Production Group за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Сума державної фінансової підтримки картини становить 2 млн 705 тис. грн при загальній вартості виробництва 3 млн 527 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, в український прокат стрічка «З України до Голлівуду» вийшла 14 листопада 2019 року.